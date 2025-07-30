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Полиция расследует инцидент, случившийся в одном из супермаркетов города на улице Мазепы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Согласно информации правоохранителей, речь идет о возможной попытке самоубийства, произошедшей в послеобеденное время.

Приблизительно в 16:10 на линию "102" обратились очевидцы с сообщением о мужчине, который нанес себе ранение прямо в торговом зале. По предварительным данным, он нанес себе повреждение в участке шеи, вероятно – в районе сонной артерии, используя для этого ножницы.

На вызов оперативно выехала бригада экстренной медицинской помощи, а также работники следственно-оперативной группы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему предоставляется вся необходимая помощь. Состояние мужчины на данный момент не уточняется.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, включая мотивы и предыдущие события, которые могли привести к попытке самоповреждения. Также правоохранительные органы прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения.

Напомним, в Днепропетровской области 17-летняя девушка прыгнула из окна многоэтажки. Вероятной причиной такого поступка стал личный конфликт – девушка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем.