фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители выяснили, как при содействии чиновниц сельсовета аферисты получили контроль над десятками гектаров наследственной земли

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Следователи полиции Винницкой области разоблачили организованную преступную группу, которая, по предварительным данным, незаконно завладела почти 50 гектарами земельных паев, принадлежавших умершим гражданам. Общая стоимость участков составляет более 4 миллионов гривен.

Как установило следствие, механизм вывода земли из частной собственности разработал адвокат. К реализации схемы он привлек двух представительниц одного из сельских советов Хмельницкого района. Злоумышленники использовали служебное положение для того, чтобы оформить фиктивное право собственности на земельные наделы, официально не унаследованные.

В результате аферы 11 человек стали незаконными владельцами 19 неистребованных участков. Все они находятся на территории Винницкой области. В рамках расследования фигурантам уже доложено о подозрении. Материалы дела готовятся к передаче в трибунал.

Действия подозреваемых квалифицированы по Уголовному кодексу. Если вина будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества. Правоохранители отмечают, что досудебное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и круг причастных лиц.

Ранее сообщалось, в Винницкой области задержан чиновник, который за взятку снимал аресты с имущества.