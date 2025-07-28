За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и почти 200 единиц вражеской техники

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В течение недели, с 21 по 27 июля 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 217 захватчиков, 279 ранили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Также украинские пограничники подбили 6 танков, 2 ББА, 1 БРДМ, 2 наземных роботизированных комплекса, 1 САУ и более 170 единиц автомобильной и специальной техники врага, 5 маломерных плавсредств.

"Уничтожили 12 орудий, 4 миномета, 65 средств связи, 6 средств РЭБ. Поразили 595 укрытий и позиций личного состава окупантов, 5 складов с горюче-смазочными материалами и 6 складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими составляющими Сил обороны приземлили более 375 вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 28 июля армия РФ запустила по Украине семь ракет, а также 324 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.