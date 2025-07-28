11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
09:40  28 июля
В Одессе загорелся торговый центр
05:05  28 июля
В Чернигове на глазах у матери утонул 3-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 11:57

За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и почти 200 единиц вражеской техники

28 июля 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение недели, с 21 по 27 июля 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 217 захватчиков, 279 ранили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Также украинские пограничники подбили 6 танков, 2 ББА, 1 БРДМ, 2 наземных роботизированных комплекса, 1 САУ и более 170 единиц автомобильной и специальной техники врага, 5 маломерных плавсредств.

"Уничтожили 12 орудий, 4 миномета, 65 средств связи, 6 средств РЭБ. Поразили 595 укрытий и позиций личного состава окупантов, 5 складов с горюче-смазочными материалами и 6 складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими составляющими Сил обороны приземлили более 375 вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 28 июля армия РФ запустила по Украине семь ракет, а также 324 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ война потери россиян Силы оборони Украина
Бригада "Месть" отбила российский штурм под Северском
28 июля 2025, 06:40
Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают оккупантов под Волчанском
28 июля 2025, 04:00
В СБУ показали, как уничтожают дроны и технику окупантов на фронте
26 июля 2025, 22:55
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
В Полтавской области будут судить мужчину, который торговал фальсифицированным топливом
28 июля 2025, 13:18
Производитель пищевых продуктов из Харьковщины получил грант на полмиллиона гривен
28 июля 2025, 13:09
Российская атака на Кропивницкий: повреждена техника и здание ГСЧС
28 июля 2025, 13:08
В Киевской области в воде обнаружили тело неизвестного мужчины
28 июля 2025, 13:00
Более $20 тысяч: в Винницкой области задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
28 июля 2025, 12:49
На Буковине полицейская столкнулась с ограждением: одна погибшая, трое раненых
28 июля 2025, 12:37
$17 тыс. за пересечение границы без контроля: на Львовщине задержали организаторов схемы
28 июля 2025, 12:26
В Берестинской общине на Харьковщине открыли ветеранский хаб
28 июля 2025, 12:03
За сутки ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов, — Генштаб
28 июля 2025, 12:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »