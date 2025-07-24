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24 июля 2025, 19:39

Германия передала Украине современную инженерную технику для усиления контроля на границе

24 июля 2025, 19:39
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фото: ГПСУ
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Германия передала современную инженерную технику для обустройства украинской границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, Государственная пограничная служба Украины получила от Федерального агентства по технической помощи Германии (THW) 5 грунтовых катков, автокран, генераторы и фильтры для воды. Полученные катки и другое оборудование уже будут задействованы для инженерного обустройства государственной границы Украины.

Заместитель директора департамента – начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции Администрации Госпогранслужбы Украины Илона Мельникова отметила, что такое сотрудничество является хорошим примером государственно-частного партнерства.

В настоящее время уже получена инженерная и грузовая техника, мобильные ремонтные мастерские, погрузчики, оборудование для автономности и т.д.

Напомним, украинские пограничники показали, как сражаются с российской бронетехникой.

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