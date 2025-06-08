В Винницкой области на базе отдыха утонул человек
На одной из баз отдыха Винницкой области произошла трагедия. Во время катания на катамаране утонул молодой парень
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Трагедия произошла в поселке Непедовка Глуховецкой общины на одной из баз отдыха. Молодая компания каталась на катамаране. В какой-то момент катамаран опрокинулся и один из ребят оказался под водой.
Спасатели несколько часов искали парня. Затем его тело достали из воды и передать правоохранителям.
"В очередной раз напоминаем, что выбирая место для отдыха, помните о безопасности. Оно должно быть официально разрешено для купания, обследовано и оборудовано спасательным постом", - говорят спасатели.
Напомним, ранее в Ровенской области во время купания в реке утонул 14-летний парень. Его пытались спасти друзья, но не успели.