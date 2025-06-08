Фото: ГСЧС

На одной из баз отдыха Винницкой области произошла трагедия. Во время катания на катамаране утонул молодой парень

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла в поселке Непедовка Глуховецкой общины на одной из баз отдыха. Молодая компания каталась на катамаране. В какой-то момент катамаран опрокинулся и один из ребят оказался под водой.

Спасатели несколько часов искали парня. Затем его тело достали из воды и передать правоохранителям.

"В очередной раз напоминаем, что выбирая место для отдыха, помните о безопасности. Оно должно быть официально разрешено для купания, обследовано и оборудовано спасательным постом", - говорят спасатели.

Напомним, ранее в Ровенской области во время купания в реке утонул 14-летний парень. Его пытались спасти друзья, но не успели.