В Винницкой области мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу

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Пограничники разоблачили фиктивных супругов на выезде из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники задержали 29-летнего мужчину, который вместе с 47-летней "женой" пытался выехать за границу.

Как выяснилось, "невеста" оказалась бывшей тещей супруга. Брак они заключили только для того, чтобы миновать ограничения на выезд для мужчин призывного возраста.

По факту выявления уголовного правонарушения в Нацполицию направлено уведомление по ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ст.336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Напомним, на пограничном пункте в Винницкой области задержали 36-летнего жителя Могилева-Подольского, который пытался скрыться из Украины, укрывшись в багажнике автомобиля родственников.