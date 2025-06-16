В Закарпатье местные жители планировали заработать почти 20 тыс. долларов на переправке мужчин за границу
Пограничники разоблачили двух жителей Закарпатья, которые планировали подзаработать на переправке через границу троих мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.
Автомобиль, которым закарпатец вез нарушителей к границе, пограничники остановили на окраине села Тересва. Пересекать границу мужчины должны были быть рекой Тиса. За доставку к границе и указание "безопасного" места пересечения все трое должны были заплатить 18,5 тысячи долларов. Часть этой суммы – 8,5 тысячи долларов, правонарушители передали 46-летней жительнице города Тячев.
За совершенное им грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, киевлянин организовал в Закарпатье схему незаконной переправки мужчин за границу.