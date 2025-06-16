В Закарпатье местные жители планировали заработать почти 20 тыс. долларов на переправке мужчин за границу

фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили двух жителей Закарпатья, которые планировали подзаработать на переправке через границу троих мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

Автомобиль, которым закарпатец вез нарушителей к границе, пограничники остановили на окраине села Тересва. Пересекать границу мужчины должны были быть рекой Тиса. За доставку к границе и указание "безопасного" места пересечения все трое должны были заплатить 18,5 тысячи долларов. Часть этой суммы – 8,5 тысячи долларов, правонарушители передали 46-летней жительнице города Тячев.

Название

За совершенное им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, киевлянин организовал в Закарпатье схему незаконной переправки мужчин за границу.