фото: ГПСУ

На пограничном пункте в Винницкой области задержали 36-летнего жителя Могилева-Подольского, который пытался бежать из Украины, спрятавшись в багажнике автомобиля родственников

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Переправкой "пассажира" занимались его родная сестра и ее муж-уклонист, приехавшие из Харьковской области на Toyota Camry.

Во время стандартной проверки на въезде в контролируемую пограничную зону правоохранители обнаружили в багажнике автомобиля мужчину, который пытался избежать мобилизации и незаконно выехать за границу. По предварительным данным, он планировал добраться до Днестра и пересечь реку вплавь, чтобы попасть в соседнюю страну.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Переправщиков, которые помогали в организации побега, передали работникам Национальной полиции. Им инкриминируют нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса Украины – ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) и ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

В настоящее время продолжаются следственные действия.