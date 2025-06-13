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13 июня 2025, 05:05

В багажнике и через Днестр: на Винниччине разоблачили "семейный" побег от мобилизации

13 июня 2025, 05:05
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фото: ГПСУ
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На пограничном пункте в Винницкой области задержали 36-летнего жителя Могилева-Подольского, который пытался бежать из Украины, спрятавшись в багажнике автомобиля родственников

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Переправкой "пассажира" занимались его родная сестра и ее муж-уклонист, приехавшие из Харьковской области на Toyota Camry.

Во время стандартной проверки на въезде в контролируемую пограничную зону правоохранители обнаружили в багажнике автомобиля мужчину, который пытался избежать мобилизации и незаконно выехать за границу. По предварительным данным, он планировал добраться до Днестра и пересечь реку вплавь, чтобы попасть в соседнюю страну.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Переправщиков, которые помогали в организации побега, передали работникам Национальной полиции. Им инкриминируют нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса Украины – ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) и ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Волыни задержали отца и сына, пытавшихся вывезти мужчин за границу. За услугу они взяли 16 тысяч долларов.

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пограничники граница Винницкая область Днестр уклонисты уклонение от мобилизации переправитель
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