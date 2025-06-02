В Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

От полученных травм на месте аварии скончался житель Лопушненского сельского общества. Трагедия произошла в селе Башуки. Мужчина 1955 года рождения, управляя велосипедом, упал с транспортного средства и получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Напомним, в Тернополе грузовик насмерть переехал женщину.