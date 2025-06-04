Фото: Нацполиция

В Полтавской области нашли тело пенсионерки в Днепре. Оказалось, что родственники искали ее больше суток

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

3 июня женщина 79-летняя жительница Полтавщины ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились к правоохранителям. Полиция стала искать женщину.

Впоследствии на берегу Днепра нашли вещи пропавшей пенсионерки. Уже 4 июня водолазы извлекли из воды тело женщины. Правоохранители устанавливают причины смерти.

Напомним, ранее на Буковине мужчина спустился в соседский колодец и скончался. Когда спасатели прибыли по вызову, они достали его тело уже без признаков жизни.