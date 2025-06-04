В Полтавской области пенсионерка ушла из дома и не вернулась: полиция нашла тело женщины
В Полтавской области нашли тело пенсионерки в Днепре. Оказалось, что родственники искали ее больше суток
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
3 июня женщина 79-летняя жительница Полтавщины ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились к правоохранителям. Полиция стала искать женщину.
Впоследствии на берегу Днепра нашли вещи пропавшей пенсионерки. Уже 4 июня водолазы извлекли из воды тело женщины. Правоохранители устанавливают причины смерти.
Напомним, ранее на Буковине мужчина спустился в соседский колодец и скончался. Когда спасатели прибыли по вызову, они достали его тело уже без признаков жизни.
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