12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
02 июня 2025, 11:23

В Черкасской области работник ТЦК за 7000 долларов бронировал мужчин от армии

02 июня 2025, 11:23
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили незаконное бронирование военнообязанных в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Незаконная схема действовала с ноября 2024 г. на территории Черкасской и Кировоградской областей. Житель Кировоградщины подыскивал желающих получить отсрочку от мобилизации. Стоила такая "услуга" в 7000 долларов США. Злоумышленник обещал обеспечить отсрочку на полгода из-за оформления фиктивного бронирования в системе "Резерв+".

В конце мая текущего года посредник был задержан после получения части денег.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области судили мужчину с хронической болезнью за уклонение от мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область Умань ТЦК ГБР Черкассы
Выезд из страны под прикрытием религии: в Черкасской области задержали организатора схемы переправки мужчин
29 мая 2025, 14:55
ГБР завершило расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих
29 мая 2025, 14:35
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Закарпатье задержан мужчина, ограбивший АЗС
02 июня 2025, 15:31
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн
02 июня 2025, 15:05
Заместитель руководителя Полтавского троллейбусного депо попался на "откате"
02 июня 2025, 14:58
Подарили на день рождения: нетрезвый киевлянин гулял по городу с боеприпасами
02 июня 2025, 14:27
В Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь
02 июня 2025, 14:05
Утренний обстрел Сум: ранены две женщины, повреждены промышленные объекты и жилье
02 июня 2025, 13:50
В Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда
02 июня 2025, 13:32
Спецоперация СБУ в тылу РФ: все подробности от Малюка
02 июня 2025, 13:17
В Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водительницу Citroёn с поддельными документами
02 июня 2025, 13:04
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
02 июня 2025, 12:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »