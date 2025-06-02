В Черкасской области работник ТЦК за 7000 долларов бронировал мужчин от армии

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили незаконное бронирование военнообязанных в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Незаконная схема действовала с ноября 2024 г. на территории Черкасской и Кировоградской областей. Житель Кировоградщины подыскивал желающих получить отсрочку от мобилизации. Стоила такая "услуга" в 7000 долларов США. Злоумышленник обещал обеспечить отсрочку на полгода из-за оформления фиктивного бронирования в системе "Резерв+".

В конце мая текущего года посредник был задержан после получения части денег.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области судили мужчину с хронической болезнью за уклонение от мобилизации.