Масштабный пожар возле Винницы: горела старая школа

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что загорелась крыша старой застройки. Огонь распространился по площади около 400 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Что привело к возгоранию — сейчас устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за масштабных пожаров во Львовской области сгорели 11 дачных домов.