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24 апреля 2025, 01:35

Масштабный пожар возле Винницы: горела старая школа

24 апреля 2025, 01:35
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фото: ГСЧС Украины в Винницкой области
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Пожар произошел вечером 22 апреля в селе Майдан Винницкого района. Огонь охватил недействующую школу

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что загорелась крыша старой застройки. Огонь распространился по площади около 400 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Что привело к возгоранию — сейчас устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за масштабных пожаров во Львовской области сгорели 11 дачных домов.

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