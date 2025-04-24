Масштабна пожежа біля Вінниці: горіла стара школа
Пожежа сталася ввечері 22 квітня в селі Майдан Вінницького району. Вогонь охопив недіючу школу
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що зайнявся дах старої забудови. Вогонь поширився на площі близько 400 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Що спричинило загоряння — наразі встановлюється", — йдеться в повідомленні.
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