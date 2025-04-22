В Киевской области горело админздание и СТО
Пожар произошел днем 21 апреля в селе Петропавловская Борщаговка в Бучанском районе
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Кольцевая горела станция технического обслуживания, а также расположенное рядом административное здание.
Спасатели потушили пожар площадью 550 кв. метров.
На месте работали 25 огнеборцев, привлекались 6 единиц спецтехники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 19 апреля в Киевской области из-за сжигания сухой травы сгорели домашние животные.
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