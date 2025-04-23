Масштабные пожары на Львовщине: сгорели 11 дачных домов

фото: ГСЧС Львовщины

За минувшие сутки спасатели Львовщины ликвидировали 11 возгораний в природных экосистемах

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь охватил более 2 гектаров территории.

Самый большой пожар произошел в селе Междуречье Шептицкого района. Из-за поджога сухой травы пламя быстро распространилось, уничтожив отдельными ячейками 6 500 кв. м территории, 8 деревянных и 3 кирпичных дачных дома.

Еще 20 домиков спасателям удалось спасти. Ликвидация возгорания продолжалась более трех часов.

ГСЧС призывает граждан не жечь сухую растительность. За такие действия предусмотрены штрафы:

для граждан – от 3 060 до 6 120 грн;

для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.

Напомним, ранее в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди.

В Бориспольском районе произошел пожар травяного настила, во время тушения спасатели обнаружили погибшего мужчину.

В Фастовском районе пожар начался с растительности, а перешел на хозяйственные постройки — на месте инцидента нашли погибшего человека.