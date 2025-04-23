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23 апреля 2025, 14:15

Масштабные пожары на Львовщине: сгорели 11 дачных домов

23 апреля 2025, 14:15
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фото: ГСЧС Львовщины
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За минувшие сутки спасатели Львовщины ликвидировали 11 возгораний в природных экосистемах

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь охватил более 2 гектаров территории.

Самый большой пожар произошел в селе Междуречье Шептицкого района. Из-за поджога сухой травы пламя быстро распространилось, уничтожив отдельными ячейками 6 500 кв. м территории, 8 деревянных и 3 кирпичных дачных дома.

Еще 20 домиков спасателям удалось спасти. Ликвидация возгорания продолжалась более трех часов.

ГСЧС призывает граждан не жечь сухую растительность. За такие действия предусмотрены штрафы:

  • для граждан – от 3 060 до 6 120 грн;
  • для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.

Напомним, ранее в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди.

В Бориспольском районе произошел пожар травяного настила, во время тушения спасатели обнаружили погибшего мужчину.

В Фастовском районе пожар начался с растительности, а перешел на хозяйственные постройки — на месте инцидента нашли погибшего человека.

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