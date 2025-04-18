Пасхальные ограничения на Винничине: массовые мероприятия – под запретом

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В Винницкой области на Пасхальные праздники максимально ограничат массовые мероприятия, чтобы предотвратить скопление людей. Соответствующее решение было принято на Совете обороны области

Об этом сообщила Винницкая ОВА, передает RegioNews.

В регионе усилят контроль за общественным порядком, пожарной безопасностью и реагированием в случаях чрезвычайных ситуаций в культовых сооружениях и общественных местах.

Комендантский час на территории области, как обычно, продлится с 00:00 до 05:00.

В ОВА также просят жителей Винницкой области не игнорировать сигнал "Воздушная тревога".

Напомним, в Ивано-Франковской области отменили все массовые мероприятия на Пасху. Это решение принял Совет обороны области.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины усилит меры безопасности на Пасху, экипажи полиции будут приближены к местам богослужений.