Великодні обмеження на Вінниччині: масові заходи – під забороною

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На Вінниччині на Великодні свята максимально обмежать масові заходи, щоби запобігти скупченню людей. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області

Про це повідомила Вінницька ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в регіоні посилять контроль за громадським порядком, пожежною безпекою та реагуванням у випадках надзвичайних ситуацій у культових спорудах та громадських місцях.

Комендантська година на території області, як і зазвичай, триватиме з 00:00 до 05:00.

В ОВА також просять жителів Вінниччини не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога".

Нагадаємо, в Івано-Франківській області скасували всі масові заходи на Великдень. Це рішення ухвалила Рада оборони області.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України посилить заходи безпеки на Великдень, екіпажі поліції будуть наближені до місць богослужінь.