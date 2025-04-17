14:15  17 апреля
В Одесской области в медцентре психического здоровья продавали справки для уклонистов
13:55  17 апреля
В Харьковской области разоблачили учительницу, которая работала на россиян
12:45  17 апреля
Во Львовской области трехлетний мальчик упал с трактора и попал под колесо
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2025, 17:08

На Пасху полиция усилит меры безопасности: какие ограничения будут действовать

17 апреля 2025, 17:08
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция Украины усилит меры безопасности на Пасху, экипажи полиции будут приближены к местам богослужений

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает RegioNews.

По ее словам, правоохранители будут дежурить возле культовых сооружений, на улицах и автодорогах, чтобы предотвратить возможные угрозы.

Кроме того, Гирдвилис подчеркнула, что в условиях военного положения полицейские имеют право выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан.

Нацполиция отмечает соблюдение правил безопасности и призывает граждан к бдительности и ответственности.

"Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", — сказала спикер полиции.

Напомним, в Ивано-Франковской области отменили все массовые мероприятия на Пасху.

Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху с 19 на 20 апреля в Кировоградской области комендантский час сократили на час. Он продлится с полуночи до 4:00 утра.

В Хмельнитчине комендантский час сократили на два часа. Он будет действовать с 00:00 до 03:00

В Киеве же комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Пасха меры безопасности Нацполиция патрулирование патрульная полиция проверка документов
К Пасхе Укрзализныця назначила дополнительный рейс популярного поезда
17 апреля 2025, 06:12
Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области
16 апреля 2025, 15:36
На Пасху в Хмельницкой области сократили комендантский час
15 апреля 2025, 13:51
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
В Винницкой области закупили армейские кровати с хищением более чем на 2 миллиона
17 апреля 2025, 16:45
Хочешь торговать – плати: в Киеве на взятке задержали чиновника РГА
17 апреля 2025, 16:39
Трагедия в Херсоне: во время пожара погиб 2-летний ребенок
17 апреля 2025, 16:12
Звукорежиссер известной радиостанции оказался предателем: СБУ задержали агента РФ, готовившего теракты в Киеве
17 апреля 2025, 15:50
После атаки на Днепр Зеленский призывает мир к решительным действиям
17 апреля 2025, 15:39
Военный билет спрятали: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации
17 апреля 2025, 15:30
РФ не прекращает атаки на Херсон: есть погибший, среди раненых – 15-летняя девушка
17 апреля 2025, 14:51
В Киеве неизвестный с ножом напал на известного журналиста
17 апреля 2025, 14:45
В Ровно разоблачили мужчину, который торговал сигаретами без акциза
17 апреля 2025, 14:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »