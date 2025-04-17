На Пасху полиция усилит меры безопасности: какие ограничения будут действовать

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Национальная полиция Украины усилит меры безопасности на Пасху, экипажи полиции будут приближены к местам богослужений

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает RegioNews.

По ее словам, правоохранители будут дежурить возле культовых сооружений, на улицах и автодорогах, чтобы предотвратить возможные угрозы.

Кроме того, Гирдвилис подчеркнула, что в условиях военного положения полицейские имеют право выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан.

Нацполиция отмечает соблюдение правил безопасности и призывает граждан к бдительности и ответственности.

"Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", — сказала спикер полиции.

Напомним, в Ивано-Франковской области отменили все массовые мероприятия на Пасху.

Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху с 19 на 20 апреля в Кировоградской области комендантский час сократили на час. Он продлится с полуночи до 4:00 утра.

В Хмельнитчине комендантский час сократили на два часа. Он будет действовать с 00:00 до 03:00

В Киеве же комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.