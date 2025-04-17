Зеленский предупредил о возможных ударах РФ по энергетике

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с энергетиками, передает RegioNews.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас – и в канун Пасхи, и после нее – возможны новые удары России", – заявил глава государства.

Зеленский заверил, что защита энергетической системы будет продолжена.

"Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эту защиту – не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой общине, в каждой нашей области, – всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что третью зиму полномасштабной войны удалось пройти без блекаута.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Будрис предупреждал, что Россия может устроить жесткую атаку против Украины на Пасху. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что ничего нельзя исключать.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины усилит меры безопасности на Пасху, экипажи полиции будут приближены к местам богослужений.