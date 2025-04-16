Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области

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В Ивано-Франковской области отменили все массовые мероприятия на Пасху. Это решение принял Совет обороны области

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

По ее словам, главам общин также рекомендовали принять соответствующие меры и отказаться от событий с массовым скоплением людей.

Онищук призвала жителей быть бдительными, соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги. А также придерживаться комендантского часа. В Ивано-Франковской области он начинается в 00:00 и заканчивается в 05:00.

Напомним, в ночь на Пасху, с 19 на 20 апреля, в Кировоградской области комендантский час сократили на час. Он продлится с полуночи до 4:00 утра.

На Хмельнитчине комендантский час сократили на два часа. Он будет действовать с 00:00 до 03:00.

В Киеве же комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.