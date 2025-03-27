В Виннице в ТРЦ обрушился потолок: есть пострадавшая
Полиция проводит расследование по факту обрушения потолка в заведении отдыха Винницы
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате падения металлической конструкции потолка в торгово-развлекательном центре по улице Келецкой пострадала посетительница. Она получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь на месте.
Информация о других пострадавших отсутствует.
Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).
Продолжается расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на прошлой неделе в Белой Церкви на Киевщине группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя.