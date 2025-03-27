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27 марта 2025, 13:39

В Виннице в ТРЦ обрушился потолок: есть пострадавшая

27 марта 2025, 13:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полиция проводит расследование по факту обрушения потолка в заведении отдыха Винницы

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате падения металлической конструкции потолка в торгово-развлекательном центре по улице Келецкой пострадала посетительница. Она получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

Информация о других пострадавших отсутствует.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Продолжается расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе в Белой Церкви на Киевщине группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя.

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