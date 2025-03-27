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27 марта 2025, 00:47

На Полтавщине 14-летняя девочка упала из окна многоэтажки

27 марта 2025, 00:47
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Происшествие случилось 25 марта около 21:40 в Горишних Плавнях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Девочка выпала из окна одной из квартир многоэтажки на улице Портова. 14-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают полицейские.

Напомним, 18 марта в Одесской области мужчина упал в 15-метровый колодец. Спасатели вытащили его.

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