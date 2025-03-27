У Вінниці в ТРЦ обвалилася стеля: є постраждала
Поліція проводить розслідування за фактом обвалу стелі у закладі відпочинку Вінниці
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок падіння металевої конструкції стелі в торговельно-розважальному центрі на вулиці Келецькій постраждала відвідувачка. Вона отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу на місці.
Інформація про інших потерпілих наразі відсутня.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 ККУ (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).
Триває розслідування, усі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, минулого тижня в Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу вТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача.