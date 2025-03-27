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27 березня 2025, 13:39

У Вінниці в ТРЦ обвалилася стеля: є постраждала

27 березня 2025, 13:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Поліція проводить розслідування за фактом обвалу стелі у закладі відпочинку Вінниці

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок падіння металевої конструкції стелі в торговельно-розважальному центрі на вулиці Келецькій постраждала відвідувачка. Вона отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу на місці.

Інформація про інших потерпілих наразі відсутня.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 ККУ (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Триває розслідування, усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, минулого тижня в Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу вТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача.

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