На Буковине пограничники задержали мужчину, который заплатил $20 000, чтобы нелегально пересечь границу

фото: ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда задержали двух мужчин, пешком двигавшихся в сторону государственной границы с Румынией на участке отдела Герца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники установили, что местный житель пообещал жителю Тернополя перевести его через границу по дистанционным указаниям организатора противоправной схемы. Стоимость такой услуги составляла 20 000 долларов США.

Мужчин задержали во время движения в направлении государственной границы.

Относительно нелегального туриста пограничники составили материалы об административном правонарушении.

Проводник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, на Буковине депутат наладил схему заработка на незаконном пересечении границы для мужчин призывного возраста. В схему он привлек двух односельчан.