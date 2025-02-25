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В Украине аферисты активизировались с новой схемой обмана. Через QR-коды на улицах и в транспорте аферисты могут получать доступ к банковским счетам

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Украине активизировалась схема, связанная с заменой QR-кодов в публичных местах. Аферисты подменяют QR-коды на официальных информационных табличках. Когда человек сканирует такой код, он попадает на поддельные сайты. В результате злоумышленники могут получать доступ к банковским картам и похищать деньги.

Что советуют в полиции, чтобы не стать жертвой мошенников :

сканировать QR-коды только из надежных источников – не пользуйтесь кодами, размещенными на случайных наклейках и рекламных объявлениях;

перед сканированием проверяйте наклейку – могут быть следы замены (например, дополнительный слой, неровные края, другой шрифт);

используйте функцию "предварительного просмотра ссылки" – в большинстве смартфонов можно увидеть URL перед переходом; Обратите внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду;

проверяйте наличие защищенного соединения (https://) – если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем любую информацию опасно;

не вводите банковские данные без необходимости на неизвестных сайтах;

если вы увидели подозрительный QR-код – сообщите администрацию заведения, службу поддержки или правоохранительные органы;

используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей – так можно будет избежать значительных финансовых потерь.

Напомним, что ранее на Коломыйщине женщина потеряла 83 тысяч гривен из-за аферистов. Оказалось, что она желала отыскать работу в вебе. По условиям нужно было покупать товар на собственные средства, а затем получать потраченные деньги с процентами. В результате она перечислила 83 тысяч гривен, а "работодатель" - удалил переписку.