Фото: СБУ

В Днепре разоблачили судью, незаконно присвоившему чужую квартиру. Оказалось, что сначала он просто не платил за аренду, а потом - решил присвоить жилье

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, судья арендовал жилье в центре Днепра. В течение полугода он не уплачивал соответствующие суммы за фактическое проживание. Впоследствии он под вымышленными предлогами не допускал к жилью владелицу квартиры, пытавшейся выяснить причину отсутствия оплаты.

После этого чиновник подделал документы, на которых "дописал", что якобы выкупил у женщины квартиру за 412 тысяч гривен. В суд он подал иск о признании договора действительным. Все подкрепил чиновник фальшивой распиской от владелицы квартиры о якобы полученных ею средствах за продажу недвижимости.

"Как установило расследование, суд вынес заочное решение, которым удовлетворил исковые требования должностного лица и признал его право собственности на соответствующее жилье", - говорят правоохранители.

Теперь судье грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала недвижимость граждан. По данным следствия, они принуждали потерпевших подписывать документы о передаче права собственности на недвижимость. Известно, что члены банды угрожали потерпевшим, лишали их свободы передвижения и угоняли паспорта.