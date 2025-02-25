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25 февраля 2025, 17:21

Хотела снять лимит с кредитки: мошенники украли деньги с карты жительницы Волыни

25 февраля 2025, 17:21
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Фото: Нацполиция
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К правоохранителям активно обращаются жертвы аферистов. В частности, у жительницы Волыни списали средства с карты после того, как она ввела свои данные в соцсети.

Об этом сообщает Камень-Каширский райотдел полиции, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что с начала 2025 года только в Камень-Каширский РИН обратилось 35 человек, ставших жертвами аферистов. В частности, неизвестный злоумышленник, используя ЭВМ без ведома владелицы, украл 15 000 гривен с банковской карты.

Также в чат-боте одного из банков мобильного приложения Telegram владелица карты хотела снять лимит доступа к кредитной карте. Женщина ввела данные кредитной карты, подтвердила код доступа, однако в результате с ее счета списали более 36 000 гривен. Вероятно, бот был фейковым.

"По обоим фактам решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.4 ст. 190 УК Украины", - сообщили правоохранители.

Также ранее в Киеве разоблачили "благотворителей", продававших авто, предназначенные для военных. Отмечается, что в течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей в качестве помощи для ВСУ, то есть без уплаты таможенных платежей. Однако вместо передачи машин военным злоумышленники продавали эти машины.

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