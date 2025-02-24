В школах Винницы продолжили дистанционное обучение

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С понедельника по среду, 24-26 февраля, все школьники Винницкой городской территориальной общины продолжат обучение в онлайн-формате

Об этом сообщили на сайте Винницкого городского совета, передает RegioNews.

"Стремительный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в нашем обществе стал основной причиной для принятия этого решения. Мы продолжаем онлайн-обучение, чтобы минимизировать риски для здоровья детей", – отметила директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

По ее словам, родители уже уведомлены школами о продолжении такого формата обучения.

Решение касается не только общеобразовательных школ, но и заведений внешкольного и внешкольного художественного образования всех форм собственности.

Как известно, винницкие школы перешли на онлайн-обучение с целью профилактики распространения заболевания гриппом и ОРВИ с 17 февраля.

Напомним, в Ужгороде продолжили дистанционное обучение до 28 февраля.

Ранее мы сообщали, что в 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры.