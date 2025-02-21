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21 февраля 2025, 18:04

В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели гриппом и ОРВИ

21 февраля 2025, 18:04
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фото: magazin.mk
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В Украине с начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели почти 2,5 млн человек

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"За этот период заболело уже почти 2,5 млн человек гриппом, ОРВИ, в том числе COVID-19. Если смотреть на динамику, то по сравнению с предыдущим эпидсезоном, это на 15% меньше, чем было тогда. Но в этом году мы имеем одну тревожную тенденцию - большое количество госпитализаций", - подчеркнул глава МОЗ.

По его словам, в настоящее время с ОРВИ в больницах находятся около 6 тысяч человек, из них почти 10% - в отделениях интенсивной терапии.

"Поэтому для нас ключевая задача - мониторить и эпидситуацию, и загруженность коек в больницах, чтобы успевать оказывать медпомощь всем, кто в ней нуждается", - сказал министр.

В общем, ситуация контролируемая на территории всей страны, отметил Ляшко.

Напомним, в 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры. Следовательно, в регионе или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять "локальный карантин".

ОРВИ грипп COVID-19 больницы Ляшко Виктор Кириллович министерство здравоохранения
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