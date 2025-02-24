У школах Вінниці продовжили дистанційне навчання

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З понеділка по середу, 24-26 лютого, всі школярі Вінницької міської територіальної громади продовжать навчання в онлайн-форматі

Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради, передає RegioNews.

"Стрімке зростання кількості хворих на грип та ГРВІ в нашій громаді стало основною причиною для прийняття цього рішення. Ми продовжуємо онлайн-навчання, аби мінімізувати ризики для здоров'я дітей", – зазначила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

За її словами, батьки вже повідомлені школами про продовження такого формату навчання.

Рішення стосується не тільки загальноосвітніх шкіл, але й закладів позашкільної та позашкільної мистецької освіти всіх форм власності.

Як відомо, вінницькі школи перейшли на онлайн-навчання з метою профілактики поширення захворювання на грип та ГРВІ йз 17 лютого.

Нагадаємо, в Ужгороді продовжили дистанційне навчання до 28 лютого.

Раніше ми повідомляли, що в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи.