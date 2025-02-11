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11 февраля 2025, 01:20

В Винницкой области мужчина помог уклонисту за 16 тысяч долларов

11 февраля 2025, 01:20
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Фото: Нацполиция
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Выяснилось, что 32-летний житель Винницкой области организовал схему для переправки уклонистов за границу. Его задержали как раз в момент, когда он получал деньги

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 32-летнего винничанина, организовавшего схему незаконного пересечения государственной границы военнообязанным мужчиной. Свою помощь подозреваемый оценил в 16 тысяч долларов.

Его задержали "на горячем", когда он получал деньги. Теперь мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили двух местных жителей , которые продавали мужчинам фейковые справки с фальшивыми диагнозами. Свои услуги злоумышленники оценили в сумме от 8 тысяч долларов США.

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