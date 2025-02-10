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На Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать
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10 февраля 2025, 17:52

На Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать

10 февраля 2025, 17:52
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фото: ДБР
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В Закарпатской области ДБР разоблачило должностного лица ТЦК, который за деньги помогал мужчинам бежать из центра комплектования и военным, которых вернули из СЗЧ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Как отмечается, мужчин, прибывших в ТЦК для мобилизации, но не желавших служить, он выводил за пределы учреждения. Стоимость такой "услуги" составляла от 3000 до 4000 долларов США, которые приносили ему родственники или знакомые военнообязанных.

Кроме того, злоумышленник помогал военнослужащим, только что вернувшимся из СЗЧ, снова убегать из батальона резерва. За эту услугу он брал от 4000 до 5000 долларов.

Правоохранители установили, что по такой схеме место несения службы оставили не менее 5 военнослужащих.

Во время обысков были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более 36 000 долларов США, 5 золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается почти в 700 000 грн.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Чернигове совершили нападение на работника ТЦК . Полицейские оперативно установили личность подозреваемого – им оказался 43-летний житель областного центра.

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