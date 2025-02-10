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В Ровно произошло смертельное ДТП. Два автомобиля столкнулись, из-за чего один из них вылетел на тротуар. В результате погибла пенсионерка

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Смертельное ДТП произошло в Ровно 10 февраля около 9:39 на улице Защитников Мариуполя. По данным следствия, 53-летний водитель Kia Sportage столкнулся с автомобилем Honda CR-V, за рулем которого была 37-летняя женщина.

В результате столкновения Honda потерял управляемость и выехал на встречную полосу. Позже машина выехала на тротуар, где наехала на пешеходку и врезалась в дерево.

Пострадавшая – 81-летняя женщина. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Однако, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось. 37-летняя водительница также получила травмы.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Ровенской области в ДТП пострадала семья . Водитель Opel Vectra совершал обгон легковушки Skoda Fabia. 32-летний мужчина не справился с управлением и взлетел в лесопосадку с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. В результате, в частности, пострадал младенец, которому на момент ДТП было всего 13 дней.

Также сообщалось, что в Луцке сбили ребенка . Известно, что 62-летняя жительница была за рулем Opel Combo. Она сбила школьника, когда он переходил дорогу.