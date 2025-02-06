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06 февраля 2025, 13:09

На Закарпатье пограничников подозревают в переправке мужчин за границу

06 февраля 2025, 13:09
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фото: иллюстративный
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В Закарпатской области сотрудники СБУ провели спецоперацию, во время которой была задержана группа лиц, занимавшихся незаконной переправкой уклонистов. Среди организаторов схемы могут быть пограничники

Об этом в телеграмме сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

"СБУ задержала группу лиц в Ужгороде, которые переправляли уклонистов через границу. Подозревают причастность пограничников", - говорится в сообщении.

Помимо задержаний правоохранители провели обыски в Чопском пограничном отряде. По информации журналиста, к схеме причастны украинские пограничники.

В настоящее время устанавливается круг лиц среди военнослужащих ГНСУ и их руководства, которые могли быть задействованы в организации канала переправки. Подготавливаются дополнительные подозрения и задержания.

Как сообщалось, в Одесской области правоохранитель за 7000 долларов переправлял мужчин в непризнанное Приднестровье.

Напомним, правоохранители заблокировали очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу в Закарпатье. Злоумышленники перевозили 13 человек на дне грузового автомобиля с песком.

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