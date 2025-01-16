В центре Винницы 22-летний водитель сбил на переходе двух девушек, ему грозит тюрьма

скриншот с видео

Правоохранители задержали 22-летнего водителя автомобиля Mercedes, совершившего наезд на двух девушек в Виннице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

ДТП произошло 16 января днем на улице Театральная. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, является жителем Тульчинского района.

Местные Telegram-каналы разместили видео момента наезда. На этих кадрах видно, что водитель сбил девушек на большой скорости.

Девушкам, пострадавшим в результате наезда авто, по 19 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. С травмами их госпитализировали в больницу.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство, пока водитель находится в изоляторе временного содержания. Водителю может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Рождество, 25 декабря, недалеко от города Гайсин в Винницкой области произошла смертельная авария. Погибли два курсанта Одесской военной академии и студентка Одесской юридической академии.