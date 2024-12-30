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30 декабря 2024, 10:46

В ДТП в Винницкой области погибли трое молодых людей — будущие военные и студентка юракадемии

30 декабря 2024, 10:46
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фото: полиция
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На Рождество, 25 декабря, недалеко от города Гайсин в Винницкой области произошла смертельная авария. Погибли два курсанта Одесской военной академии и студентка Одесской юридической академии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на OBOZ.UA.

На трассе возле Гайсина столкнулись автомобили Geely и Subaru. Автомобиль Geely в результате удара получил сильные повреждения, людей из него пришлось вытаскивать спасателям с помощью специального оборудования.

В общей сложности эта авария унесла жизни четырех человек - водителя и трех пассажиров Geely. Один пассажир Geely и водитель Subaru получили травмы и были доставлены в больницу.

Погибшие - два курсанта Одесской военной академии Даниил Грамчук и Иван Цевух, а также студентка Одесской юридической академии Екатерина Ясинская.

Иван Цевух и Екатерина Ясынская родом из села Пища на Волыни, молодые люди встречались.

20-летний Даниил Грамчук родом из села Коболчин Черновицкой области.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику аварии может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области 25 декабря столкнулись автомобили Geely и Subaru. В результате аварии погибли четыре человека. Авария произошла на дороге между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района.

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