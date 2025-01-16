На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком: пострадала женщина

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ДТП с потерпевшей произошло 15 января в селе Плавье Стрыйского района. Водительницу легковушки госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, в 16.20 на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись грузовик Renault и легковушка Skoda.

"В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находилась 41-летняя жительница Винницы, а фурой управлял 63-летний житель Днепропетровщины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В аварии погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика.