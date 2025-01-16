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16 января 2025, 10:43

В Киеве на Житомирской трассе в аварии погибли два человека

16 января 2025, 10:43
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фото: пресс-центр ГСЧС в г. Киеве
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Вечером 15 января в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

По данным спасательной службы, ДТП произошло в Святошинском районе Киева в 20:29 на Житомирском шоссе.

В результате столкновения двух легковых автомобилей BMW и Ford погибли два человека.

"Водитель и пассажирка автомобиля Ford получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели деблокировали тело женщины с помощью электроинструмента и смыли горючее с проезжей части", – сообщили в ГСЧС.

Правоохранительные органы устанавливают причину аварии.

Напомним, 14 января неподалеку села Вишневое Криворожского района Днепропетровской области трассе столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo Nexia. От полученных травм погибли три человека, которые были в легковушке.

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