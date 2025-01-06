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06 января 2025, 15:45

На Киевщине задержали мужчину, который перевозил боеприпасы и наркотики

06 января 2025, 15:45
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фото: полиция
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На днях в Яготине правоохранители остановили автомобиль Audi, в котором во время проверки нашли психотропы, наркотики и боеприпасы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В салоне авто 38-летнего местного жителя обнаружили более 630 грамм каннабиса, амфетамин, гранату Ф-1 с взрывателем УЗРГМ и электронные весы. Изъятое направили на экспертизу.

Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение. Следствие продолжается.

Решается вопрос взятия фигуранта под стражу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили участников преступной группировки, подозреваемых в организации сбыта наркотиков в исправительной колонии.

Киевская область задержание наркотики Боеприпасы
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