фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники с помощью натренированной на поиск наркотиков служебной собаки обнаружили шоколад с наркотическими веществами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Незаконное вещество было обнаружено во время проверки рейсового автобуса "Одесса -Швайнфурт". Служебная собака указала на личные вещи 28-летней пассажирки. В ее сумке нашли пакет с 5 шоколадками в форме, похожей на рождественскую звезду, завернутые в фольгу.

Женщина призналась пограничникам, что эти сладости содержат необычный наполнитель – TGK (тетрагидроканабинол – психоактивный компонент каннабиса). Она отметила, что наркосодержащие вкусности ее передал друг, предлагавший угостить ими знакомых в Германии.

Пограничники направили в полицию сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье Уголовного кодекса о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств.

Напомним,