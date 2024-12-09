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09 декабря 2024, 02:06

На границе задержали пассажирку автобуса из Одессы, которая везла наркосодержащие шоколадки

09 декабря 2024, 02:06
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фото: dpsu.gov.ua
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В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники с помощью натренированной на поиск наркотиков служебной собаки обнаружили шоколад с наркотическими веществами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Незаконное вещество было обнаружено во время проверки рейсового автобуса "Одесса -Швайнфурт". Служебная собака указала на личные вещи 28-летней пассажирки. В ее сумке нашли пакет с 5 шоколадками в форме, похожей на рождественскую звезду, завернутые в фольгу.

Женщина призналась пограничникам, что эти сладости содержат необычный наполнитель – TGK (тетрагидроканабинол – психоактивный компонент каннабиса). Она отметила, что наркосодержащие вкусности ее передал друг, предлагавший угостить ими знакомых в Германии.

Пограничники направили в полицию сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье Уголовного кодекса о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств.

Напомним,

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