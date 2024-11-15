Три человека в Винницкой области погибли в пожарах из-за небрежности с приборами отопления
В Винницкой области три человека погибли в результате пожаров, вызванных приборами отопления
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
В селе Лесничье Бершадской общины загорелся жилой дом. Еще до прибытия спасателей одного из мужчин, 1982 г.р., скорая доставила в больницу, он получил ожоги. Во время ликвидации спасатели обнаружили тела 72-летней женщины и 52-летнего мужчины.
Причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов.
Через несколько часов огонь унес жизни еще одного человека в селе Гавришевка Литинского общества. Там 52-летний мужчина погиб из-за несоблюдения правил монтажа нагревательных печей.
Напомним, 14 ноября в Харьковской области в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Сгорел частный дом.
Также сообщалось, что 6 ноября в результате пожара в Полтавской области погибли две пожилые женщины и ребенок .