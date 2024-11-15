Пожарные на Львовщине спасли 8 человек из горящего дома

фото: ГСЧС

В пятницу, 15 ноября, в 05:30 возник пожар в городе Борислав Дрогобычского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Сеника в одноэтажном деревянном многоквартирном доме горела крыша. Спасатели вывели на свежий воздух из задымленного дома 8 человек. Была также угроза распространения огня на соседний дом.

Пожар потушили. Огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади 48 кв.м.

К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации пожара было привлечено 18 спасателей и 5 единиц спецтехники.

Напомним, утром 14 ноября в Харьковской области в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина.