Пожарные на Львовщине спасли 8 человек из горящего дома
В пятницу, 15 ноября, в 05:30 возник пожар в городе Борислав Дрогобычского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Сеника в одноэтажном деревянном многоквартирном доме горела крыша. Спасатели вывели на свежий воздух из задымленного дома 8 человек. Была также угроза распространения огня на соседний дом.
Пожар потушили. Огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади 48 кв.м.
К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации пожара было привлечено 18 спасателей и 5 единиц спецтехники.
Напомним, утром 14 ноября в Харьковской области в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина.
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