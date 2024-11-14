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14 ноября 2024, 16:21

Смертельное ДТП на Винниччине: автомобиль въехал в забор и столкнулся с деревом

14 ноября 2024, 16:21
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фото: полиция
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ДТП произошло днем 13 ноября в селе Махаринцы Хмельницкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал в забор, а затем врезался в дерево.

В результате аварии 36-летний пассажир авто от полученных травм погиб на месте. 43-летнего водителя госпитализировали в реанимацию, у него отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

Автомобиль поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 13 ноября на Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека.

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