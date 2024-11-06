В результате пожара на Полтавщине погибли две пожилые женщины и ребенок

Фото: Общественное Полтава

Утром, 6 ноября, в результате пожара в частном доме в селе Макуховка Полтавской общины погибли три человека

Об этом сообщили в ГСЧС Полтавщины, передает RegioNews.

Пожар возник около 9 часов утра. Спасатели обнаружили в доме тела двух женщин в возрасте 72 и 92 лет. Также внутри обнаружили тело мертвой восьмилетней девочки.

Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По фактам пожаров открыли уголовные производства по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло за собой возникновение пожара, что привело к гибели людей".

Напомним, 20 октября в результате пожара в Шевченковском районе Киева погиб человек.