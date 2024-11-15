В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: погиб мужчина

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Авария произошла 14 ноября в 22:10 на трассе неподалеку от села Рыбачье Винницкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN, который затем столкнулся еще с одним грузовиком MAN.

В результате ДТП 35-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Транспортные средства поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 13 ноября на Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека.