В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: погиб мужчина
Авария произошла 14 ноября в 22:10 на трассе неподалеку от села Рыбачье Винницкого района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN, который затем столкнулся еще с одним грузовиком MAN.
В результате ДТП 35-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.
Транспортные средства поместили на арестплощадку.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 13 ноября на Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека.
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