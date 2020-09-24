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24 сентября 2020, 12:25 16

На Винниччине народные избранники подрались с кандидатами в депутаты

24 сентября 2020, 12:25 16
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В Калиновском районе Винницкой области между действующим депутатом Калиновского райсовета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, депутатом Винницкого облсовета и кандидатом в депутаты облсовета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные повреждения и доставлен в больницу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

По словам начальника Калиновского отдела полиции Владимира Олексюка, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской объединенной территориальной общины о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия, которое произошло на территории общества потерпевшего, стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следствием открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 УКУ (Хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

По факту совершения хулиганских действий, связанных с избирательным процессом, полицией начато досудебное расследование 23...

Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, на Кировоградщине открыли уголовное дело против кандидата в мэры одного из городов .

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