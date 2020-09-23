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23 сентября 2020, 20:50 1

На Кировоградщине открыли уголовное дело против кандидата в мэры одного из городов

23 сентября 2020, 20:50 1
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Кандидат решил нанять двойника своего основного конкурента
Фото: Нацполиция Кировоградской области
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Правоохранители разоблачили кандидата на должность городского головы одного из городов Кировоградской области при нарушении избирательного законодательства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на центр коммуникации Национальной поліцї Кировоградской области.

Правоохранители разоблачили в совершении противоправных действий кандидата на должность главы одного из городов Кировоградщины и жителя другой области.

В ходе досудебного расследования установили, что кандидат по предварительному сговору с другим лицом нашли человека с похожими анкетными данными и предложили ему за вознаграждение в сумме 10 тысяч грн подать свою кандидатуру на должность городского головы.

По плану, другой кандидат на местных выборах должен был набрать меньшее количество голосов от избирателей во время голосования. Так они хотели помешать осуществлению избирательного права граждан. Предполагалось, что избиратели запутаются, за кого из кандидатов с одинаковыми именами голосовать и конкурент на местных выборах наберет меньше голосов во время голосования.

Правоохранители задокументировали факт передачи денег и задержали злоумышленников.

В настоящее время полицейские проводят расследование по факту нарушения избирательного законодательства по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины - подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму.

Из собственных источников местному изданию CBN стало известно, что подозреваемый — депутат областного совета из Светловодска Константин Каспров.

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Опубліковано Національна поліція України Середа, 23 вересня 2020 р.

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выборы уголовное дело полиция нарушение Кировоградская область Кандидат
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