На кресло мэра Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов

Всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром

Всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.

Так, в качестве кандидатов на должность главы Киевского горсовета зарегистрированы:

Диана Гранцева (самовыдвиженка);

Евгений Николенко (от партии "Голос");

Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");

Андрей Краснощек (от партии "Батькивщина").

Ранее кандидатами в мэры были зарегистрированы Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского"), Михаил Поживанов ("Радикальная партия"), Ирина Верещук ("Слуга народа") и Виталий Кличко ("УДАР").

Напомним, сегодня последний день подачи документов на регистрацию кандидатов в городские и поселковые головы, а также депутатов советов всех уровней.