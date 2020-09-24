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24 сентября 2020, 11:06 1

На кресло мэра Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов

24 сентября 2020, 11:06 1
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Всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром
Всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром
Фото: из открытых источников
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Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность киевского городского головы.

Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.

Так, в качестве кандидатов на должность главы Киевского горсовета зарегистрированы:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Евгений Николенко (от партии "Голос");
  • Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");
  • Андрей Краснощек (от партии "Батькивщина").

Ранее кандидатами в мэры были зарегистрированы Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского"), Михаил Поживанов ("Радикальная партия"), Ирина Верещук ("Слуга народа") и Виталий Кличко ("УДАР").

Напомним, сегодня последний день подачи документов на регистрацию кандидатов в городские и поселковые головы, а также депутатов советов всех уровней.

выборы мэр Киев политика партия ЦИК
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