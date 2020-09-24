На кресло мэра Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов
Всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром
Всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром
Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность киевского городского головы.
Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.
Так, в качестве кандидатов на должность главы Киевского горсовета зарегистрированы:
- Диана Гранцева (самовыдвиженка);
- Евгений Николенко (от партии "Голос");
- Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");
- Андрей Краснощек (от партии "Батькивщина").
Ранее кандидатами в мэры были зарегистрированы Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского"), Михаил Поживанов ("Радикальная партия"), Ирина Верещук ("Слуга народа") и Виталий Кличко ("УДАР").
Напомним, сегодня последний день подачи документов на регистрацию кандидатов в городские и поселковые головы, а также депутатов советов всех уровней.
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