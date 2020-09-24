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24 сентября 2020, 10:42 5

В Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ

24 сентября 2020, 10:42 5
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Похищение произошло в ночь на четверг, 24 сентября
Похищение произошло в ночь на четверг, 24 сентября
Фото: sumypost.com
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Из общежития в Сумах неизвестные, представившись сотрудниками СБУ, похитили полковника ВСУ

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Обозреватель.

Шестеро неизвестных с оружием наперевес, пробрались на территорию Сумского национального аграрного университета и похитили полковника Юрия Полоуса из общежития.

Похитители, попав на территорию учебного заведения через забор, сторожу представились сотрудниками СБУ. После этого они зашли в комнату общежития по месту жительства 45-летнего командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Юрия Полоуса.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Сейчас на месте ЧП полицейские ввели в действие операцию "Перехват".

Напомним, на Херсонщине нашли застреленного военнослужащего.

СБУ военные полиция Сумы ВСУ похищение
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