В Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ

Похищение произошло в ночь на четверг, 24 сентября

Похищение произошло в ночь на четверг, 24 сентября

Фото: sumypost.com

Из общежития в Сумах неизвестные, представившись сотрудниками СБУ, похитили полковника ВСУ

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Обозреватель.

Шестеро неизвестных с оружием наперевес, пробрались на территорию Сумского национального аграрного университета и похитили полковника Юрия Полоуса из общежития.

Похитители, попав на территорию учебного заведения через забор, сторожу представились сотрудниками СБУ. После этого они зашли в комнату общежития по месту жительства 45-летнего командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Юрия Полоуса.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Сейчас на месте ЧП полицейские ввели в действие операцию "Перехват".

Напомним, на Херсонщине нашли застреленного военнослужащего.