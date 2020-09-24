Выборы-2020: открыто еще семь уголовных производств за нарушение избирательного процесса

Всего в ЕРДР внесены сведения по 80 уголовных правонарушений

Всего в ЕРДР внесены сведения по 80 уголовных правонарушений

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксирован в Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Ровенской областях (по девять).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. В течение суток в ЕРДР внесены сведения о 7 уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 80 уголовных правонарушениях: 44 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 36 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении. Также было составлено 39 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. Ранее сообщалось, что правоохранители зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции.

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